In auto con quasi mezzo chilo di hashish, arrestato dalla Polizia Stradale

In auto con quasi mezzo chilo di droga. La Polizia stradale di Catenanuova (Enna) durante un servizio di controllo lungo l’autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini, a Paternò, nel Catanese, ha fermato un automobilista. All’interno della vettura gli agenti hanno trovato e sequestrato quattro panetti di quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi, oltre a quattro smartphone e quattro mini telefoni. L’uomo alla guida, un pluripregiudicato, è stato arrestato per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente ed è stato posto ai domiciliari.