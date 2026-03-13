IIS G.B. Hodierna: gli studenti chiedono risposte sulla sicurezza. Assente il Libero Consorzio, presente il Sindaco Catania.

MUSSOMELI – Oggi venerdì 16 marzo alle ore 10.00 presso l’Auditorium Lillo Zucchetto, si è svolta la seconda assemblea studentesca dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Hodierna”, convocata per discutere le criticità di manutenzione edilizia che affliggono il plesso, in particolare le infiltrazioni d’acqua che interessano il tetto e la palestra, rendendo difficoltoso il regolare svolgimento delle attività didattiche e motorie. Purtroppo, nonostante l’invito formale esteso a tutti gli enti competenti, si è registrata per la seconda volta l’assenza dei funzionari del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia). L’architetto Parrinello, funzionario responsabile degli edifici scolastici, ha comunicato la propria indisponibilità per ragioni di servizio fuori sede, offrendo tuttavia la disponibilità a incontrare una delegazione di studenti il prossimo 20 marzo per fare il punto della situazione. Unico rappresentante delle istituzioni presente, il Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, ha interloquito con le studentesse e gli studenti fornendo aggiornamenti tecnici sull’iter burocratico in corso. Secondo quanto riferito dal Primo Cittadino: Il Libero Consorzio ha indetto una gara d’appalto per i lavori di riparazione del tetto e della palestra e sono due le ditte che hanno manifestato interesse; la procedura si trova attualmente in fase istruttoria; L’aggiudicazione dei lavori è prevista indicativamente entro venti giorni. Il Sindaco Catania ha garantito il massimo supporto dell’amministrazione comunale, impegnandosi a monitorare i tempi di esecuzione e offrendo, ove necessario, il supporto tecnico del Comune, come l’utilizzo del cestello elevatore per facilitare gli interventi nei punti più critici e difficilmente raggiungibili della palestra. Il sindaco si è altresì complimentato con i giovani studenti per lo straordinario spirito civico e l’impegno attivo e responsabile con cui stanno affrontando una problematica che tocca il loro diritto allo studio. La comunità studentesca dell’Hodierna, pur ringraziando il Sindaco per la trasparenza e la disponibilità dimostrata, non abbassa la guardia. Gli alunni hanno ribadito con fermezza che continueranno a vigilare e monitorare ogni fase dell’iter burocratico e dei futuri lavori, affinché le promesse si trasformino in interventi risolutivi nel più breve tempo possibile.