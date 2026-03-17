I giocatori del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo partecipano alla prima tappa del CRI Sicilia 2026

Domenica 15 marzo scorso, nei locali di Euromadonie di Palermo, il Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, club campione nazionale di Risiko a squadre in carica, ha organizzato la prima tappa del Campionato Individuale Regione Sicilia 2026, campionato arrivato alla sua 10° edizione che coinvolge principalmente i giocatori dei 7 Club di Risiko Ufficiali della Sicilia (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale, Siracusa), ma anche qualunque giocatore non appartenente a nessun Club e che aspiri a diventare il miglior giocatore di Risiko in Sicilia. In questa prima tappa hanno partecipato 51 giocatori, provenienti da tutta la Sicilia, e anche il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” ha partecipato con 4 suoi giocatori e una supporter impegnata soprattutto nel fare tante foto dell’evento con le quali poi alimentare i vari social del Club. La giornata di gioco è stata contraddistinta da tre partite per tutti e da una classifica finale a somma di punti conseguiti in ogni partita. I primi quattro giocatori della classifica finale, oltre ad essere stati premiati sul podio dell’evento considerato come un torneo a sé stante, sono stati qualificati alla finale del campionato individuale, con 36 giocatori ammessi, che si terrà nella città di Siracusa verso l’ultimo periodo di questo nuovo anno di gioco. I giocatori del RCU “Il Pifferaio”, Fabrizio “Fabry80”, Mariella “Marymojito”, Gianluigi “Kanidicaccia22” e Alessio “Bluprofondo71” non sono riusciti ad arrivare in questa prima tappa nelle prime posizioni della classifica, conseguendo solo 1 vittoria sulle 12 partite giocate, ma oltre al gioco il piacere di vivere un’intera giornata sulle plance colorate significa anche viaggiare, incontrarsi con i vari giocatori siciliani o nazionali, socializzare, e vivere al meglio la propria passione per questo bellissimo gioco di strategia, il più giocato in Italia. I grandi tornei sono poi coinvolgenti, con tanti siparietti divertenti nel corso della giornata e tanti bei momenti che favoriscono la nascita di amicizie e che alimentano il motto del Risiko Nazionale “il piacere di giocare insieme”. Le prossime tappe di qualificazione alla finale regionale di Siracusa saranno il 12 aprile a Messina, organizzata dal RCU “Risiko dello Stretto”, e a Caltanissetta il 04 ottobre organizzata dal RCU “Eclettica”. Altre modalità di qualificazione saranno costituite dall’assegnazione di wild card presso ciascun Club della Regione Sicilia, che hanno istituito appositi regolamenti per definire gli assegnatari all’interno di ciascun Club, e da 8 posizioni della classifica generale oltre ai qualificati dalle 3 tappe e dall’assegnazione delle wild card. Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” sta inoltre preparando dal 25 marzo prossimo l’avvio dell’ottavo torneo interno. In attesa delle nuove sfide il Club ha organizzato due serate di amichevoli classificate alle quali tutti possono partecipare. La prima si è svolta lo scorso mercoledì 11 marzo presso la Nuova Locanda di San Cataldo, con 2 tavoli da gioco organizzati, e la seconda si svolgerà domani sera Mercoledì 18 marzo presso il Why Not Pub di Serradificalco dalle ore 20.30. Sono serate di gioco nelle quali si ritrovano allo stesso tavolo giocatori esperti e meno esperti proprio per dare la possibilità a quanti più giocatori possibili di imparare le regole del Risiko da Torneo, che ha qualche piccola variazione con le Regole del Risiko Classico in particolar modo la durata delle partite, che nel Risiko da Torneo è limitata a circa due ore di gioco. Per chiunque volesse partecipare alla serata di amichevole di domani sera, o al prossimo torneo interno previsto dal 25 marzo al 13 maggio prossimo, è possibile fin da ora contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.