“Hodierna” Mussomeli: PCTO in Italia nel cuore dell’Emilia Romagna

MUSSOMELI- (DALLA SCUOLA) Per un primo gruppo di studenti dell’I.I.S. G.B. Hodierna si è conclusa una emozionante esperienza grazie al PCTO in Italia nel cuore dell’Emilia Romagna; dal 23 al 27 febbraio sono stati coinvolti 40 studenti delle classi quarte dei vari indirizzi accompagnati dai docenti Gabriella Camilleri, Silvia Rizzari, Orlando Cordaro e Omar Falletta. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza formativa significativa, permettendo loro di entrare in contatto con importanti realtà culturali, industriali e produttive del territorio emiliano, con particolare riferimento al settore automobilistico e al patrimonio storico-artistico delle città visitate. Il gruppo si è trasferito a Maranello per la visita al Museo Ferrari, un’esperienza di grande valore formativo che ha permesso agli studenti di approfondire la storia di uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo, analizzandone l’evoluzione tecnologica, il design e l’impatto nel settore industriale. Successivamente a Modena si è svolta una visita guidata del centro storico a partire da Piazza Grande. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere il patrimonio artistico e culturale della città, sviluppando una maggiore consapevolezza del valore storico e architettonico del territorio. Altra interessante esperienza è stata la visita dell’azienda e del Museo Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno partecipato a visite guidate che hanno illustrato il processo di sviluppo e produzione delle automobili Lamborghini nonché la storia e l’evoluzione del marchio. Una giornata che ha rappresentato un importante momento di orientamento, permettendo agli studenti di osservare da vicino una realtà produttiva di eccellenza del settore automobilistico italiano. Una mattinata è stata dedicata, poi, alla visita guidata della città di Bologna, con partenza da Piazza del Nettuno; gli studenti hanno potuto così conoscere i principali monumenti e luoghi simbolo della città, approfondendo aspetti storici, artistici e culturali. Per completare gli studenti a Modena hanno visitato il Museo Stanguellini, dedicato alla tradizione automobilistica modenese. La visita ha permesso agli studenti di comprendere lo sviluppo dell’ingegneria automobilistica italiana e il ruolo delle piccole realtà artigianali nella storia del settore. L’esperienza si è rivelata particolarmente positiva sia dal punto di vista formativo sia da quello relazionale. Gli studenti hanno partecipato con interesse alle attività proposte, mostrando curiosità e coinvolgimento durante le visite guidate e gli incontri con le realtà museali e produttive. E’ stata, pertanto, un’importante occasione di crescita personale e culturale, contribuendo a rafforzare negli studenti competenze utili per il loro percorso scolastico e per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. La realizzazione di questo progetto PCTO in Emilia-Romagna ha costituito un’esperienza educativa significativa che ha unito apprendimento, orientamento e scoperta del territorio. Le visite ai musei e alle aziende del settore automobilistico, insieme alla conoscenza delle città d’arte, hanno permesso agli studenti di arricchire il proprio bagaglio culturale e di sviluppare nuove prospettive sul mondo del lavoro e dell’innovazione.