Giornate Fai di Primavera, dai Moncada ai Chiaramonte: Caltanissetta e Mussomeli svelano i tesori del Nisseno

Tornano per la 34ª edizione anche in provincia di Caltanissetta, il 20 (con un’anteprima per le scuole), 21 e 22 marzo prossimi, le Giornate di Primavera promosse dal Fondo per l’Ambiente Italiano, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.Una manifestazione che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, con visite guidate e il coinvolgimento di studenti apprendisti ciceroni educando la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

La manifestazione di quest’anno, nel Nisseno, prevede due appuntamenti a Caltanissetta e Mussomeli organizzati dalla Delegazione di Caltanissetta del FAI.

Il via alle Giornate Fai di Primavera avverrà venerdì 20 marzo, dalle 9 alle 13, con un’anteprima straordinaria per le scuole, a Palazzo Moncada, in Largo Paolo Barile, a Caltanissetta, con un percorso espositivo articolato in tre sezioni: la prima dedicata alla storia delle “Città Moncadiane”, la seconda alle trasformazioni urbane e architettoniche dei Moncada, la terza riservata alla scultura lapidea.

Sabato 21 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il pubblico potrà ammirare, accompagnato dagli studenti apprendisti ciceroni del Liceo Ruggero Settimo, dell’Istituto Alessandro Volta e dell’Istituto Filippo Juvara, il Lapidarium dedicato a Luigi Guglielmo Moncada, i mensoloni barocchi recuperati negli anni Settanta e la galleria degli uomini illustri del pittore Francesco Guadagnuolo. Inoltre sarà possibile visitare la mostra dedicata alle “Città di gesso”. Una visita speciale sarà curata dal prof. Giuseppe Giugno alle ore 16.30. L’apertura di Palazzo Moncada – tra i siti storico-artistici e culturali italiani dell’itinerario promosso dalla Commissione europea – rappresenta un’iniziativa che rafforza l’impegno condiviso con l’Unione europea nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Domenica 22 marzo, sempre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, visita al Castello Manfredonico di Mussomeli, costruito tra il 1364 e il 1367, quasi certamente da Manfredi III Chiaramonte, discendente di Carlo Magno, venuto in Sicilia con i Normanni. Le visite saranno curate dagli studenti apprendisti ciceroni dell’Istituto Giovan Battista Hodierna.

Gli aspiranti ciceroni dell’IIS Virgilio accompagneranno, sempre nella stessa giornata di domenica 22 marzo, a Mussomeli, i visitatori nell’Antiquarium Archeologico di Mussomeli ubicato all’interno dello storico Palazzo Sgadari con spiegazioni anche in lingua inglese e spagnola. L’Antiquarium fu costruito nella seconda metà del 1700 da Giuseppe Antonio Sgadari e fu poi trasformato prima in carcere e poi in palazzo municipale.

Durante l’orario delle visite, al secondo piano dello storico Palazzo Sgadari, i visitatori potranno ascoltare i lamenti tipici del la Settimana Santa di Mussomeli inseriti nel Registro del Patrimonio Immateriale della Regione Sicilia (REIS).

Sono previste anche visite al Santuario Diocesano Maria SS. dei Miracoli dove, tra gli altri capolavori, è possibile ammirare il grande telero della Passione riallestito per la prima volta.

Le Giornate FAI di Primavera diventano così non solo un’esperienza partecipativa, ma un modo per comprendere la crescita delle nostre comunità. “Aprire questi luoghi – spiega la prof.ssa Giulia Carciotto, Capo Delegazione FAI di Caltanissetta – significa offrire alle comunità l’occasione di riconoscersi nei propri spazi, nella propria storia e nei segni che il tempo ha lasciato sul territorio. Si tratta di siti monumentali e luoghi che custodiscono l’identità delle comunità che li abitano. A rendere possibile tutto questo è l’energia della nostra delegazione e dei volontari che stanno lavorando con passione alle Giornate FAI di Primavera: è proprio dal rafforzarsi del senso di appartenenza che può nascere una nuova consapevolezza culturale e una rinnovata cura per il patrimonio condiviso.” L’auspicio è che questi luoghi possano essere sempre più frequentati e vissuti dalla comunità e allo stesso tempo scoperti dai visitatori, contribuendo a valorizzare l’identità culturale del territorio.

Capo Delegazione dei Fai di Caltanissetta è Giulia Carciotto, vice Marcello Petitto, componenti Renata Accardi, Federico Alba, Diana Felicia Antonuccio, Andrea Cassisi, Maria Assunta Cattuto, Fiorella Falci, Maria Grazia Falconeri, Rosa Gangi, Sabrina Lo Celso, Rossella Neri, Maria Grazia Scuderi, Francesco Vacirca.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili ai seguenti indirizzi:

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