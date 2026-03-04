Gela, Unione Comuni: assunti tre funzionari ad elevata qualificazione

Tre funzionari hanno preso servizio al Comune per l’Unione Comuni. Si tratta di funzionari economici statistici ad elevata qualificazione. Sono chiamati a rafforzare gli organici delle Amministrazioni del Sud coinvolte nella gestione e attuazione dei Fondi europei della politica di coesione. Vanessa Passafiume, Clelia Terrasi e Luca Granvillano hanno firmato nei giorni scorsi il loro contratto.Sono tra i 2.200 funzionari da inserire negli Enti territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Amministrazioni regionali, Province e Città Metropolitane) di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, esclusivamente per la gestione di interventi finanziati dalla politica di coesione europea. Il costo delle assunzioni, a tempo indeterminato, è sostenuto da risorse del PN per la durata attuativa del Programma, fino alla fine del 2029. Al termine di questo periodo la copertura viene assicurata dal Bilancio dello Stato.