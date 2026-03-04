Furto in un’ambulanza del 118 durante un intervento di soccorso a Catania, la denuncia della Seus. Castro: “Fatto di estrema gravità”

Furto ai danni di un’ambulanza del 118 mentre l’equipaggio era impegnato in un soccorso a casa di un paziente, a Catania. È accaduto nei giorni scorsi, in zona Cibali, ad opera di ignoti i quali, dopo avere sfondato un finestrino della cabina guida, hanno rubato presidi sanitari, apparecchiature elettromedicali ed effetti personali dell’equipaggio. La Seus, società che gestisce il servizio 118, ha presentato denuncia e il presidente Riccardo Castro sottolinea: “Un fatto di estrema gravità che condanniamo con fermezza. Il danneggiamento di un mezzo di soccorso e la sottrazione delle relative attrezzature oltre ad essere un reato incide sulla sicurezza pubblica e sulla capacità del sistema di emergenza di garantire risposte tempestive ed efficaci. Esprimiamo piena solidarietà agli operatori coinvolti, che intervengono in contesti complessi e spesso difficili, garantendo con elevato senso di responsabilità un servizio indispensabile alla comunità. È necessario assicurare maggiore tutela e protezione al personale e ai mezzi di emergenza. Difendere il 118 significa difendere un presidio fondamentale di sicurezza e di civiltà. Gli operatori del 118 rappresentano il front-office della sanità con grande spirito di sacrificio e notevole professionalità”. (Dire)