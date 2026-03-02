Fugge all’alt con 3,5kg di droga in auto, 36enne arrestato dai carabinieri nel Catanese

Correva guidando una Alfa Romeo Giulietta a velocità elevatissima e quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, ha accelarato ancora di più: a Ramacca, in provincia di Catania, i militari dell’arma della Sezione radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno dato vita a un inseguimento chiedendo anche dei rinforzi alla centrale operativa. Quando i carabinieri hanno fermato l’auto, hanno proceduto a un controllo, scoprendo che l’uomo, 36 anni, nascondeva in auto quasi 3,500 kg. di marijuana e, in un altro involucro, 40 panetti di hashish per un peso totale di 4 chilogrammi.Il 36enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’auto era stata notata dai carabinieri mentre sfrecciava lungo la Strada statale 417 a Ramacca e hanno attivato sirena e lampeggiante intimando l’alt all’uomo che ha pigiato ancor più sull’acceleratore dando così il via all’inseguimento.L’arrivo dei rinforzi, richiesto dai militari alla centrale operativa, ha posto fine alla sconsiderata fuga del 36enne che si è pertanto trovato la strada sbarrata da un’altra gazzella, ma è stata la successiva perquisizione della Giulietta a svelare il motivo del suo tentativo di defilarsi in “tutta fretta”. A seguito di un immediato accertamento sulla banca dati delle forze di polizia, è emerso che l’autovettura del fuggitivo era stata rubata a Lentini (Siracusa) nello scorso mese di gennaio a una 20enne del posto alla quale è stata restituita. L’arresto del 36enne, che solo poco più di una settimana prima era stato scarcerato per specifici reati in materia di droga, è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha altresì emesso una misura cautelare a suo carico, a seguito della quale è stato sottoposto ai domiciliari. (LaPresse)