Frana Niscemi: procura acquisisce atti in Municipio

Oggi la procura di Gela ha acquisito altri atti nell’ambito dell’indagine aperta sulla frana di Niscemi. I tre consulenti tecnici nominati dalla procura e una squadra della polizia giudiziaria, hanno acquisito documenti in municipio.

Gli inquirenti, stanno tentando di accertare quali interventi siano stati effettuati dopo la frana del 1997. A capo del pool, il procuratore di Gela, Salvatore Vella. La procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Il fascicolo e’ ancora contro ignoti.