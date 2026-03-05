Salute

Frana Niscemi: procura acquisisce atti in Municipio

Gio, 05/03/2026 - 19:33

Oggi la procura di Gela ha acquisito altri atti nell’ambito dell’indagine aperta sulla frana di Niscemi. I tre consulenti tecnici nominati dalla procura e una squadra della polizia giudiziaria, hanno acquisito documenti in municipio.

Gli inquirenti, stanno tentando di accertare quali interventi siano stati effettuati dopo la frana del 1997. A capo del pool, il procuratore di Gela, Salvatore Vella. La procura indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Il fascicolo e’ ancora contro ignoti. 

