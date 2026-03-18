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Frana Niscemi, Musumeci: “Impossibile arrestarla, no interventi per 30 anni”

Redazione

Frana Niscemi, Musumeci: “Impossibile arrestarla, no interventi per 30 anni”

Mer, 18/03/2026 - 18:48

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“Credo che la frana (di Niscemi, ndr) non sia assolutamente nelle possibilità di essere arrestata, forse si può rallentare l’inesorabile processo, ma questo lo diranno i tecnici e le commissioni scientifiche”. Lo ha chiarito il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare intervenuto in videocollegamento al Feuromed, in corso a Napoli. Musumeci ha ricordato la nomina del capo della Protezione civile Fabio Ciciliano a commissario straordinario per Niscemi, spiegando che “può intervenire subito e ha 60 giorni di tempo, ormai diventati 40, per presentare un cronopogramma e dire quello che intende fare. Lì occorre intervenire laddove si doveva intervenire 30 anni fa, e non è stato fatto”.

Intanto, il governo, ha aggiunto Musumeci, “ha messo a disposizione 150 milioni per dire alle 50, 100, 200 famiglie che hanno perso per sempre la casa come si può restituire loro il diritto ad avere un tetto: o comprare una casa nello stesso centro di Niscemi o realizzarne un’altra in un altro quartiere, ma la scelta urbanistica è di competenza delle autorità locali: prima decideranno loro cosa fare, poi lo Stato, attraverso il commissario straordinario, opererà di conseguenza”.

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