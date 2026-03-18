Frana Niscemi, Musumeci: “Impossibile arrestarla, no interventi per 30 anni”

“Credo che la frana (di Niscemi, ndr) non sia assolutamente nelle possibilità di essere arrestata, forse si può rallentare l’inesorabile processo, ma questo lo diranno i tecnici e le commissioni scientifiche”. Lo ha chiarito il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare intervenuto in videocollegamento al Feuromed, in corso a Napoli. Musumeci ha ricordato la nomina del capo della Protezione civile Fabio Ciciliano a commissario straordinario per Niscemi, spiegando che “può intervenire subito e ha 60 giorni di tempo, ormai diventati 40, per presentare un cronopogramma e dire quello che intende fare. Lì occorre intervenire laddove si doveva intervenire 30 anni fa, e non è stato fatto”.

Intanto, il governo, ha aggiunto Musumeci, “ha messo a disposizione 150 milioni per dire alle 50, 100, 200 famiglie che hanno perso per sempre la casa come si può restituire loro il diritto ad avere un tetto: o comprare una casa nello stesso centro di Niscemi o realizzarne un’altra in un altro quartiere, ma la scelta urbanistica è di competenza delle autorità locali: prima decideranno loro cosa fare, poi lo Stato, attraverso il commissario straordinario, opererà di conseguenza”.