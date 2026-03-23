Frana Niscemi, Ciciliano: “Ferma ma instabile, niente fretta”

“La frana a Niscemi si è fermata. La fascia compresa tra i 100 e i 150 metri dal ciglio della collina è sicura”. Lo ha affermato il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, nominato commissario straordinario. Gli immobili, che si trovano sull’orlo della collina, dovranno essere demoliti, secondo un piano in via di definizione. “Una frana che scende verso la piana di Gela, anche se non si registrano movimenti”, ha spiegato Ciciliano nel corso della trasmissione Tgs Sette. I fondi stanziati dal governo ammontano a 150 milioni di euro: 75 milioni serviranno per la realizzazione di opere infrastrutturali di prevenzione e gli altri 75, saranno necessari per realizzare il piano di demolizione e la riallocazione dei cittadini che hanno perso la loro casa attraverso contributi che dovranno essere erogati insieme al Comune. Il piano e’ in via di elaborazione e una volta pronto sara’ portato al vaglio del Consiglio dei ministri. “Bisogna ridurre – ha sottolineato Ciciliano – la concentrazione di acqua nel piede della frana attraverso diverse attivita’ di ingegneria idraulica che contribuiranno alla messa in sicurezza del versante”. Tuttavia “la frana e’ ancora instabile e quindi metterci le mani sarebbe particolarmente pericoloso”, ha avvertito il commissario straordinario. “Il fare presto a volte confligge con il bene. Sono opere idrauliche molto importanti che – ha concluso – vanno progettate in maniera precisa ed e’ quello che si sta incominciando a fare, pero’ la velocita’ non deve essere confusa con la fretta”. (AGI)