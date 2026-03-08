Salute

Frana Niscemi: attivisti No Muos, smottamento in area base Usa

Dom, 08/03/2026 - 18:12

Il movimento No Muos di Niscemi, ha documentato tramite la diffusione di foto e immagini, uno smottamento nell’area in cui e’ stato realizzato il sistema satellitare militare Usa. Gli attivisti ritengono che “servano attenzione e verifiche” sull’area dove sorge la base Muos. Le immagini mostrano un tratto della scarpata sul versante che da’ sul cancello 3 della base Nrtf, raggiungibile dal sentiero principale della sughereta di Niscemi. “Non spetta a noi – scrive il comitato – trarre conclusioni tecniche. Ma riteniamo che quanto sta accadendo meriti attenzione e verifiche serie da parte delle autorita’ competenti”. I movimenti franosi, secondo gli attivisti potrebbero incidere sull’assetto delle parabole del sistema satellitare.

