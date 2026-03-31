FOReIP porta gli allievi in azienda: esperienza diretta alla Metalwood

Si è svolta ieri, lunedì, la visita didattica guidata degli allievi frequentanti il corso di Addetto alla saldocarpenteria promosso dalla FOReIP, realtà formativa attiva nel territorio nisseno.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di crescita per i partecipanti, accompagnati dal docente Franco Militello e dalla tutor Cinzia Giarratana, che hanno seguito da vicino l’intero percorso della giornata.



Durante la visita, gli allievi hanno avuto modo di osservare e approfondire sul campo le principali tecniche della saldocarpenteria, entrando in contatto diretto con i processi produttivi e le dinamiche operative di un’azienda del settore.

Determinante, in questo senso, la collaborazione della Metalwood di Niscemi, realtà leader nella saldocarpenteria industriale, che ha aperto le porte ai corsisti offrendo competenze, esperienza e un’importante occasione di confronto con il mondo del lavoro.



I dirigenti e i dipendenti dell’azienda hanno guidato gli allievi lungo le diverse fasi produttive, contribuendo a rendere l’esperienza altamente formativa e concreta.

Un’iniziativa che conferma l’importanza del collegamento tra formazione e impresa, fondamentale per preparare figure professionali sempre più qualificate e rispondenti alle esigenze del mercato.