Etna, bimba bloccata sulla neve mentre scia: soccorsa da un poliziotto

Disavventura a lieto fine per una bimba di nove anni che era rimasta bloccata sulla neve sull’Etna senza riuscire a proseguire in pista, fino a quando non è stata aiutata dagli agenti della polizia. La piccola si trovava in compagnia dei genitori per una giornata di svago ma ad un tratto ha avuto paura di sciare, rimanendo, di fatto, bloccata per alcuni minuti sulla neve.

Nonostante i tentativi dei genitori di tranquillizzarla, la piccola è rimasta ferma sugli sci, non riuscendo più a scendere. Per questo motivo è stato chiesto l’intervento dei poliziotti della questura di Catania che, da diverse settimane, stanno assicurando un servizio di prevenzione e soccorso negli impianti sciistici del versante Etna Nord, a Piano Provenzana, per garantire la sicurezza di snowboarder e amanti della neve. Ad interloquire con la bambina è stato Francesco, agente della Polizia di Stato che è riuscito a conquistare la sua fiducia: dopo aver rassicurato la piccola, l’ha presa in braccio e l’ha portata giù a valle, al sicuro.