Epstein e il mistero della guardia giurata, i punti oscuri sull’ultima persona ad averlo visto vivo

(Adnkronos) – Ha versato cinquemila dollari in contanti sul suo conto corrente e dal suo computer sono state fatte ricerche su Google su Jeffrey Epstein poco prima che il finanziere pedofilo venisse trovato impiccato nella sua cella il 10 agosto del 2019. Queste alcune delle azioni considerate sospette e sulle quali sarà chiamata domani a rispondere Tova Noel, l'ultima guardia carceraria che vide Epstein in vita nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan la sera prima della sua morte. Il medico legale Kristin Roman che ha condotto l'autopsia su Epstein ha stabilito che il 66enne si era suicidato, ma alcuni ritengono che sarebbe stato assassinato a causa dei suoi legami con potenti e reali, coinvolti nella sua rete di sfruttamento sessuale. I membri del Congresso americano che stanno indagando sulla morte di Epstein hanno convocato Noel a testimoniare domani. Se Noel non si presentasse, il deputato James Comer, repubblicano del Kentucky e presidente della commissione, ha dichiarato che la citerà in giudizio. La Commissione per la supervisione e la riforma del governo della Camera sta esaminando le azioni di Noel prima della morte di Epstein e vuole interrogarla sulle ricerche effettuate online sul finanziere poco prima del suo ritrovamento in cella e sul perché abbia depositato cinquemila dollari in contanti sul suo conto bancario pochi giorni prima del suo decesso. "Questo è un mistero, e secondo i documenti del Dipartimento di Giustizia, non hanno mai indagato, non le hanno mai chiesto nulla al riguardo", ha detto Comer a Fox News. "Nessuno accusa questa guardia carceraria di alcun illecito", ha aggiunto, "ma abbiamo molti interrogativi su Epstein". L'Nbc spiega che un'analisi del computer fisso di Noel ha rivelato che alle 5:42 del 10 agosto 2019 qualcuno ha effettuato una ricerca su Google con la frase: "ultime notizie su Epstein in carcere". La stessa ricerca è stata condotta 10 minuti dopo, rivelano i file del Dipartimento di Giustizia Usa. Nel 2021 l'ufficio dell'ispettore generale ha chiesto a Noel di quelle ricerche e lei ha detto di non ricordare. Si è anche detta "sorpresa" dal fatto che sul suo computer fossero state effettuate ricerche su Google riguardanti Epstein.

Da chiarire anche i versamenti effettuati sul suo conto. Comer ha dichiarato di volerla interrogare sui 12 versamenti in contanti effettuati sul suo conto corrente tra aprile 2018 e il 30 luglio 2019. L'ultimo versamento ammontava a cinquemila dollari, come risulta dagli estratti conto bancari. Nel novembre 2019, la sua banca ha segnalato i 12 versamenti all'Fbi come "attività sospette", quindi il significato e lo scopo dei pagamenti non sono chiari. All'ufficio dell'ispettore generale Noel aveva detto di ritenere che Epstein si fosse suicidato.

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