Elezioni amministrative di maggio: il sindaco Catania annuncia la candidatura del suo successore: l’Avvocato Gianluca Nigrelli

MUSSOMELI – L’avv. Gianluca Nigrelli è il candidato sindaco proposto dagli attuali consiglieri comunali di maggioranza e sostenuto da cittadini e sostenitori, ritenendo che il candidato Gianluca sia la persona giusta per portare avanti, con continuità, la buona amministrazione degli ultimi 11 anni. Il primo cittadino Catania riferendosi, poi, al candidato sindaco Nigrelli, “Io sarò al tuo fianco e ci metterò la faccia, come sempre”. Intanto, altri gruppi dialogano fra loro in vista, appunto, delle imminenti amministrative di Maggio che riguardano il comune di Mussomeli. (L’intervista video al sindaco Giuseppe Catania)