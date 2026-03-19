Delicato intervento di prelievo multiorgano eseguito all’ospedale Villa Sofia di Palermo

Un delicato intervento di prelievo multiorgano, cuore, fegato, cornee, e’ stato effettuato con successo presso l’Uosd Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, su un paziente di 44 anni. L’intero percorso, avviato nel rispetto delle normative vigenti in materia di accertamento di morte e donazione di organi, ha visto il coinvolgimento di e’quipe chirurgiche rispettivamente dell’Ismett e dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e di diverse professionalita’ sanitarie, impegnate in un lavoro sinergico e altamente specializzato. L’intervento e’ stato coordinato da Loredana Chiarenza, responsabile del Trauma Center, in stretta collaborazione con il coordinatore aziendale per i trapianti, Fabio Cuccia. Fondamentale e’ stato il contributo dell’equipe medica e infermieristica dell’Uosd aziendale, nonche’ delle unita’ operative coinvolte nelle fasi di valutazione clinica, mantenimento del donatore e gestione del prelievo degli organi. In particolare, all’esecuzione del trapianto hanno partecipato: Angela Ferruzza, che ha accertato la morte cerebrale del donatore e coordinato i rapporti con il Centro Regionale Trapianti; i rianimatori Kelly Alba, Daniela Palma, Pasquale Lipani; Diana Busalacchi e Federica Cerniglia che hanno gestito le fasi di prelievo in sala operatoria supportate dagli infermieri del complesso operatorio, coordinati da Pietro Ferraro. Hanno partecipato alle dinamiche dell’operazione, inoltre, la psicologa del Centro Regionale Trapianti, Marina Scimeca; i radiologi e i cardiologi di Villa Sofia diretti rispettivamente da Giuseppe Bonsignore e Carlo Cicerone. Le operazioni si sono svolte secondo i protocolli stabiliti dalla rete trapiantologica nazionale, garantendo sicurezza, tempestivita’ e tracciabilita’ in tutte le fasi del processo, dal consenso alla donazione fino al trasferimento degli organi ai centri trapianto. (AGI)