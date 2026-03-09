Delia. Per il 2° anno di fila Folklore Petiliano protagonista nella Sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento

DELIA. Per il secondo anno consecutivo l’associazione Folklore Petiliano ha rappresentato con orgoglio il territorio deliano nella Sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento, confermando ancora una volta il proprio valore e la propria passione.

Anche quest’anno è stato un grande successo, segno di una realtà associativa che continua a crescere costantemente e ad affermarsi sempre più nel panorama delle associazioni folkloristiche siciliane.

Un ringraziamento particolare per la presenza va al vice sindaco Paolo Giordano e all’Assessore Antonio Gallo. Come Amministrazione – ha concluso il sindaco Bancheri – continueremo a sostenere e a contribuire alla crescita di queste importanti realtà che custodiscono e promuovono le nostre tradizioni, valorizzando la cultura e l’identità del nostro territorio. Complimenti ancora a tutti i membri dell’associazione Folklore Petiliano per il lavoro e l’impegno che portano avanti con passione”.