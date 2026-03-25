Delia. Il 27 marzo nella Biblioteca comunale c’è il Caffè Letterario sul tema “Chiamami per nome”

DELIA. Si terrà il 27 marzo 2026 alle 18,30 presso la Biblioteca comunale Luigi Russo di Delia il Caffè letterario. Il titolo di questo incontro è CHIAMAMI PER NOME, VIAGGIO ATTRAVERSO I SEGRETI DELL’ONOMASTICA ITALIANA
Un incontro da non perdere. Un viaggio alla scoperta dell’origine dei nomi. L’Onomastica non è più solo una disciplina che guarda all’indietro per decifrare il passato, ma diventa anche uno strumento per comprendere il presente. Interverranno Deborah Lo Porto, Assessora alla Cultura, Giusi Leone, Responsabile della Biblioteca Comunale, Anna Genova, Relatrice. Modererà l’incontro Vincenzo Nicolò Di Caro.