Delia. Il 2 aprile il Castellazzo s’illumina di blu per la giornata mondiale dedicata all’autismo

DELIA. Il mondo si illumina di blu per la Giornata mondiale dedicata all’autismo in calendario il 2 aprile prossimo. Anche quest’anno l’Amministrazione Bancheri aderisce (con Delibera di Giunta n.28 del 18 marzo) all’iniziativa “Light it Up Blue”, la campagna internazionale di sensibilizzazione sull’autismo, che consiste nell’illuminare monumenti, edifici, case e piazze in tutto il mondo di blu.
Il colore blu, simbolo di sicurezza, rappresenta la complessità dello spettro autistico, con le sue diverse sfumature, e simboleggia la speranza e l’invito a guardare oltre ciò che non si comprende immediatamente.
“Il Castellazzo, monumento simbolo del nostro paese, verrà illuminato di blu dall’uno al 7 aprile. Un gesto simbolico ma concreto per confermare il nostro impegno nell’esprimere vicinanza alle famiglie e promuovere consapevolezza e inclusione sociale. Un invito rivolto a tutta la comunità a non spegnere mai la luce sull’autismo”.