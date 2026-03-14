Comune di San Cataldo potrà utilizzare graduatoria del concorso di assistente sociale espletata dal Comune di Serradifalco

SERRADIFALCO. E’ stato espletato dal Comune di Serradifalco il concorso pubblico per l’assunzione di due assistenti sociali ognuna per 18 ore settimanali part time a tempo indeterminato. Di quella graduatoria facevano parte altre assistenti sociali che non sono state assunte perché i posti erano 2 ma che avevano superato la selezione concorsuale.

Ora il Comune di San Cataldo ha chiesto ed ottenuto da quello di Serradifalco l’utilizzo di questa graduatoria per Assistente Sociale per procedere all’assunzione. Tra i due Comuni è stato approvato uno schema di convenzione con il quale è stata regolamentata la modalità di utilizzo della graduatoria del Comune di Serradifalco relativa all’utilizzo da parte del Comune di San Cataldo della graduatoria per Assistente Sociale – Area dei Funzionari ed EQ.

L’accordo prevede che il Comune di San Cataldo possa utilizzare e scorrere la graduatoria per l’assunzione degli assistenti sociali senza dover avviare alcuna procedura di selezione che avrebbe dei costi per le casse comunali sancataldesi. E siccome il Comune di San Cataldo necessita di assistenti sociali, potrà interpellare la prima concorrente idonea posta utilmente in graduatoria dopo gli assunti dal Comune di Serradifalco (dalla quarta in graduatoria); in caso di diniego della candidata in posizione utile in graduatoria, si scorrerà la graduatoria fino alla prima candidata che darà la propria disponibilità ad essere assunta presso il Comune di San Cataldo.