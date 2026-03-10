Caso Iacolino, Di Paola(M5S): “Inchiesta gravissima. La politica deve rimanere fuori dalla sanità”

“Mentre i siciliani aspettano mesi per una visita o un ricovero nelle strutture siciliane, una nuova pesante inchiesta giudiziaria svelerebbe l’ennesimo caso di corruzione nei piani alti della sanità regionale. L’inchiesta che coinvolge Iacolino, già eurodeputato di Forza Italia e oggi ai vertici della sanità siciliana è un fatto gravissimo. Il presidente della Regione non riferisce in aula su uno scandalo che ne scoppia subito uno nuovo. Il presidente Schifani prenda atto del fallimento e si dimetta. La politica deve stare fuori dalla sanità”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola a proposito dell’indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che coinvolge il super burocrate della sanità siciliana Salvatore Iacolino.