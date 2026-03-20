Carburanti Sicilia. Barbagallo (PD): “Su accise troppo poco e troppo tardi, a pagare sono autotrasportatori e famiglie”

“Troppo poco e troppo tardi. Nessuno si è ancora accorto del provvedimento adottato ieri dal governo per imporre un abbassamento del costo dei carburanti. Basta andare in qualunque pompa di benzina per notarlo. A pagarne le conseguenze, per un provvedimento tardivo e della durata limitata, oltre alle famiglie sono in particolare quelle categorie professionali che ogni giorno sono sulle strade per garantire il benessere di tutti noi: mi riferisco agli autotrasportatori e imprenditori della pesca e dell’agricoltura”. Lo dichiara il segretario del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo.

“E’ chiaro che tutto questo – prosegue – denota l’assenza di una politica strutturale in campo energetico che avrebbe dovuto favorire ed incentivare in modo costante le energie alternative come fotovoltaico ed eolico. Un immobilismo che – aggiunge – si ripercuote in modo ancora più grave in Sicilia, dove gran parte dello spostamento delle merci avviene su gomma. Schifani anche in questo caso non ha fatto nulla destinando in finanziaria solo le briciole per questi settori – conclude – ed il costo dei carburanti resta insostenibile più che in altre parti del Paese”.