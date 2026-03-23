Campofranco. Tanti consensi per l’evento dedicato ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione

CAMPOFRANCO. Nel Salone Papa Giovanni Paolo II l’amministrazione Comunale di Campofranco ha voluto fortemente dare voce a quelli che sono i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA).

A presiedere la conferenza c’erano: il sindaco Rosario Nuara, l’assessore alle politiche sociali Alba Provenzano, la dottoressa Gaia Principe psicoterapeuta dell’associazione “L’altro capo del filo” e Michelangelo Lo Piparo presidente dell’associazione “La farfalla Lilla”.

Sia la dottoressa Principe che Michelangelo lavorano a stretto contatto con il Centro METABOLE’ che si occupa della cura dei DNA. Hanno partecipato all’evento le terze medie dell’ ICS LEONARDO DA VINCI, l’I.I.S. GIOVAN BATTISTA HODIERNA SEDE DI CAMPOFRANCO, i carabinieri del comune di Campofranco, i parroci,i ragazzi del servizio civile,le associazioni e i cittadini.

L’evento ha suscitato forte emozione tenendo alta l’attenzione dei partecipanti. La sensibilizzazione è il primo passo per dar luce a queste problematiche che spesso vivono nascoste nel silenzio e nella solitudine.