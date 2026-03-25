Campofranco. Per le celebrazioni in onore di Maria SS. Annunziata zolfatari in visita presso la miniera di Cozzo Disi

CAMPOFRANCO. Diversi zolfatari hanno preso parte a un momento carico di significato e memoria presso la Miniera di Cozzo Disi, in occasione delle celebrazioni in onore di Maria SS. Annunziata, protettrice degli zolfatari.

Insieme al Sindaco Rosario Nuara, al Vicesindaco Enrico Lipari, al Sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro, l’assessore Carmelo Sciarrabone, al Direttore del Museo di Storia Locale di Campofranco Vincenzo Nicastro, al Presidente dell’Associazione Miniera Museo Cozzo Disi Giovanni Antinoro e all’Ing. Ignazio Lo Re, abbiamo condiviso un’importante visita istituzionale organizzata dall’Associazione Miniera Museo Cozzo Disi, insieme alla comunità per extracomunitari di Casteltermini.

È stata un’occasione preziosa per rivisitare quei luoghi che rappresentano una parte fondamentale dell’identità e della storia di Campofranco, Casteltermini e di tutto il territorio regionale. Un tuffo nel passato reso ancora più autentico dai racconti degli ex minatori, che con grande emozione hanno descritto il duro lavoro e il processo di estrazione dello zolfo, testimoniando sacrifici, dignità e senso di comunità.

La Miniera di Cozzo Disi non è solo un sito storico, ma un patrimonio vivo che merita di essere valorizzato e restituito pienamente alla collettività. Un luogo che ha ancora tanto da raccontare e che può diventare un punto di riferimento culturale e turistico per il nostro territorio.Custodire la memoria significa costruire il futuro.

