Campofranco. La nuova Chiesa di Santa Barbara a Licata porta la firma di un architetto campofranchese

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione del complesso parrocchiale Santa Barbara a Licata, un’opera significativa non solo dal punto di vista architettonico, ma anche sociale e comunitario.

Da sinistra Francesco Lipari e il sindaco Rosario Nuara

Il Sindaco ha voluto essere presente a questo importante momento, a testimonianza della vicinanza e dell’orgoglio di tutta la comunità di Campofranco per un progetto che porta la firma, tra gli altri, di un giovane architetto campofranchese: Francesco Lipari.

“Un risultato – ha sottolineato il sindaco – che rappresenta un esempio concreto di come talento, visione e impegno possano tradursi in opere capaci di lasciare un segno nel territorio, rispondendo ai bisogni reali delle persone e contribuendo alla crescita delle comunità.

A Francesco Lipari va il plauso dell’Amministrazione per aver saputo interpretare, con sensibilità e professionalità, un progetto di grande valore umano oltre che architettonico. Campofranco è orgogliosa dei suoi giovani che si distinguono e portano alto il nome del nostro paese”.