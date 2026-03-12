Campofranco. Il campofranchese Toni Pera ai vertici di Confindustria Romania

CAMPOFRANCO. La comunità di Campofranco celebra con orgoglio il percorso professionale di un campofranchese che, pur vivendo da anni all’estero, continua a portare con sé le proprie radici e i valori della Sicilia. L’amministrazione comunale ha espresso le sue congratulazioni a Toni Pera, nominato Vicepresidente Vicario di Confindustria Romania con delega a Lavoro e Relazioni Industriali per il mandato 2026–2029.

Un incarico di grande responsabilità che rappresenta un importante riconoscimento per il suo impegno professionale e per il contributo offerto nel rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo del lavoro in un contesto economico internazionale sempre più dinamico.

Direttore generale di Isopan Est, azienda specializzata nella produzione di pannelli isolanti per l’edilizia industriale, Toni Pera ha costruito negli anni una carriera di alto profilo nel panorama imprenditoriale europeo.

Nonostante il successo professionale e la vita ormai radicata in Romania, Toni non ha mai dimenticato Campofranco, mantenendo un forte legame con la sua comunità di origine e distinguendosi anche per la sua estrema generosità e disponibilità.

A lui vanno le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità campofranchese, con l’augurio di proseguire questo straordinario percorso umano e professionale, portando sempre più in alto il nome di Campofranco nel mondo.