Campofranco. Il 14 marzo al Museo di Storia Locale incontro pubblico sul tema “Le Ragioni del Si – Le Ragioni del No”

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”, è il titolo dell’incontro pubblico per informarsi, ascoltare punti di vista diversi e formarsi un’opinione consapevole. L’evento si svolgerà sabato 14 marzo 2026 alle 17,30 presso il Museo di Storia Locale – Piazza Crispi, a Campofranco.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Rosario Nuara e del Vice Sindaco Enrico Lipari, il dibattito vedrà il confronto tra la dott.ssa Wilma Mazzara, Magistrato – Presidente del Tribunale Penale di Agrigento; Claudio Testa, Avvocato. Modera l’incontro Roberto Mistretta, giornalista e scrittore.

Sarà un’occasione importante per approfondire i contenuti del referendum con competenza e spirito critico, nel rispetto delle diverse posizioni. La partecipazione è libera e aperta a tutti.