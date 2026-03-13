Campofranco festeggia il talento del giovane pizzaiolo Giuseppe Bordenca protagonista al 76° Festival di Sanremo

CAMPOFRANCO. Campofranco continua a farsi conoscere anche nei contesti più prestigiosi d’Italia grazie al talento e alla passione dei suoi giovani.

Il giovanissimo campofranchese Giuseppe Bordenca ha partecipato alle giornate del 76° Festival della Musica Italiana di Sanremo, vivendo un’esperienza straordinaria come pizzaiolo ufficiale per Molini Riggi e Isola Sanremo, rappresentando con orgoglio il Ristorante FontanaFredda.

Durante la settimana del Festival, tra artisti, musica, backstage ed emozioni, Giuseppe ha portato il profumo e la qualità della pizza siciliana in uno degli eventi più importanti del panorama culturale italiano. Ogni pizza è diventata un racconto di passione, studio e identità della Sicilia.

Un percorso di crescita e impegno che ha già ricevuto un importante riconoscimento: i Tre Pennelli Arcimboldo 2026 – Artista Moderno, conquistati a Napoli nella categoria Pizza Moderna. Un premio che valorizza anni di studio, ricerca e dedizione e che conferma il talento e la professionalità di Giuseppe.

A lui, alla famiglia Bordenca e a tutto lo staff del Ristorante FontanaFredda vanno i complimenti e l’orgoglio della nostra comunità per aver rappresentato Campofranco portando in tutta Italia qualità, passione e tradizione.

Esperienze come questa dimostrano come i giovani del nostro territorio possano distinguersi e far conoscere il nome di Campofranco anche nei palcoscenici più importanti. Complimenti Giuseppe, continua così: il viaggio è appena iniziato”.