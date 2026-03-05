Caltanissetta, liceo scientifico “Volta”: Paternò Pascal alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica

Paternò Pascal, studente della 2ª V dell’indirizzo Tecnico dei Trasporti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta”, ha staccato il biglietto per le finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede. Lo studente ha superato le selezioni distrettuali, svoltesi l’11 febbraio 2026, classificandosi al primo posto su circa 80 studenti provenienti da tutta la provincia e guadagnandosi così la partecipazione alle prove finali, che si terranno dal 7 al 9 maggio a Cesenatico.

La gara, che mette alla prova i partecipanti con problemi matematici dimostrativi e numerici, richiede non solo solide competenze tecniche, ma anche una spiccata capacità di ragionamento, permettendo agli studenti di cogliere l’altra anima della matematica come disciplina viva, stimolante e appassionante.

Il Dirigente Vito Parisi, la docente Daniela Punturo, i referenti del progetto – la prof.ssa Daniela Vitrano e il prof. Andrea Giglia – si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti: gli studenti del Volta hanno infatti occupato i primi quattro posti della graduatoria. Al secondo posto si è classificato Riccardo Lapaglia (3ª F), al terzo posto Virgigna Cali (3ª D) e al quarto posto Tancredi Cortese (3ª F).