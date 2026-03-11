Caltanissetta, il Sì ed il No del Referendum al “Volta”

Sabato 7 marzo gli studenti delle classi quinte dell’IIS “A. Volta” hanno partecipato a un incontro formativo dedicato al referendum costituzionale, che si terrà il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e di confronto su un tema di grande rilevanza civica, quale appunto il referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di fornire agli studenti indicazioni utili per una partecipazione consapevole alla vita democratica.

Ad aprire l’incontro è stato il Dirigente Scolastico, che ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa e l’importanza di momenti di informazione e dialogo in ragione del prossimo appuntamento referendario.

Il Dirigente Scolastico nel suo intervento ha inoltre ringraziato gli ospiti presenti: l’avvocato Sergio Iacona, chiamato a illustrare le ragioni del “Si” alla proposta di modifica della Costituzione in materia di Giustizia, e l’avvocato Stefano Scaduto, intervenuto per esporre le ragioni del “No”.

All’incontro era anche presente l’avvocata Accardi.

Prima degli interventi dei relatori, la referente di Educazione civica, prof.ssa Alessandra Giunta, ha introdotto e sviluppato il quesito referendario, articolando l’impatto che lo stesso quesito possa avere sugli articoli della Costituzione interessati dalla riforma.

Dopo le rituali presentazioni, ha preso la parola l’avvocato Iacona che ha prospettato una riflessione sul valore della democrazia e si è soffermato sull’essenza della riforma, privilegiando il tema tanto dibattuto di un “processo penale più giusto”. L’avvocato Scaduto,nel suo intervento, ha richiamato il ruolo centrale della Costituzione e ha approfondito il tema dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, analizzando i punti salienti della riforma e le loro ripercussioni sugli equilibri dei poteri dello Stato.

Particolarmente partecipato è stato il momento finale del dibattito, durante il quale gli studenti hanno rivolto domande e richieste di chiarimento ai relatori, dando vita a un confronto vivace e pieno di significati.

A chiudere l’incontro è stato nuovamente il Dirigente Scolastico, che ha invitato i ragazzi a riconoscere il valore del voto come strumento fondamentale di partecipazione democratica e a compiere sempre scelte informate e consapevoli.