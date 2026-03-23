Butera. La devozione a San Giuseppe si rinnova nella Chiesa Madre con la tradizionale Tavolata

BUTERA. A Butera la devozione per San Giuseppe continua a rinnovarsi attraverso uno dei momenti più sentiti e più belli della tradizione religiosa locale.

Nella Chiesa Madre è stata infatti allestita la tradizionale Tavolata di San Giuseppe, organizzata con grande cura dalla confraternita, che ancora una volta ha saputo offrire alla comunità un’immagine intensa di fede, raccoglimento e appartenenza.

Una tavola ben apparecchiata, bella da vedere e ancora più significativa per il messaggio spirituale che porta con se. Attorno a quella mensa, preparata in onore di San Giuseppe, si raccoglie idealmente tutta una comunità che riconosce in questa usanza un patrimonio prezioso da custodire e tramandare.

Nel corso della celebrazione, parole di apprezzamento e riflessione sono state espresse anche dal parroco don Filippo Ristagno, che ha voluto richiamare il senso autentico di questa ricorrenza: “La Cena di San Giuseppe non è soltanto una tradizione da custodire, ma un segno concreto di fede vissuta. In questa tavola vediamo il lavoro di tante mani, ma soprattutto il cuore di una comunità che sa ancora mettersi insieme per onorare il Signore, la Sacra Famiglia e i valori più belli della vita cristiana. San Giuseppe ci insegna il silenzio operoso, l’umiltà, la responsabilità e la cura verso gli altri.”

Don Filippo ha inoltre rivolto un pensiero di gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’allestimento, sottolineando come queste iniziative siano possibili grazie alla collaborazione sincera e generosa di tante persone: “A nome della parrocchia desidero ringraziare di cuore la confraternita e tutti coloro che, con sacrificio, devozione e spirito di servizio, hanno reso possibile questo momento così bello.”

La tavola, impreziosita con gusto e preparata con spirito autentico, ha richiamato il significato più profondo di questa celebrazione: non soltanto il ricordo di San Giuseppe, ma anche l’espressione concreta di una fede che si fa segno visibile, incontro e testimonianza.