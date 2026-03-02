Salute

Butera. Il Comune ammesso a finanziamento per riqualificare il prospetto di via Regina Elena

Lun, 02/03/2026 - 23:14

BUTERA. Butera è tra i 13 Comuni, su 64, ammessi al finanziamento dell’Assessorato delle Autonomie Locali. Il finanziamento consentirà presto un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del prospetto  di via Regina Elena.

Lo ha riferito il sindaco Giovanni Zuccalà che ha sottolineato come questo finanziamento consentirà interventi mirati in una zona importante del centro urbano come quella del Cetro storico.

Il primo cittadino ha infine colto l’occasione per ringraziare il progettista Ing. G. Sbirziola e il RUP Arch. Flavia Miraglia

