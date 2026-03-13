Bompensiere. Il 21 marzo c’è la prima edizione della Fiera dell’Artigianato

BOMPENSIERE. Quest’anno i sentiti festeggiamenti di San Giuseppe si caratterizzeranno anche per la prima edizione della Fiera dell’Artigianato. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio. La fiera aprirà alle ore 10,00 e rimarrà aperta per l’intera giornata del 21 marzo.

Oltre alla tradizionale “Tavulata di San Giuseppe” e la “Rutta di li baccaredde” ci sarà anche la possibilità di degustare i prodotti tipici della tradizione. La sera l’evento verrà allietato dagli Ash Live Band e si concluderà con i fuochi pirotecnici.