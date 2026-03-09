Automobilismo, al via le iscrizioni al Rally Valle del Sosio

Mancano due giorni e, mercoledì undici marzo, si apriranno ufficialmente le iscrizioni al Rally Valle del Sosio. La gara, che segnerà l’esordio stagionale della Coppa Rally di Nona Zona e del Trofeo Rally di Quarta Zona riservato alle auto storiche e classiche, è giunta rispettivamente nella versione riservata alle auto moderne alla sua diciannovesima edizione, alla decima in quella per le storiche e alla seconda i quella per le classiche. Tantissime le novità della manifestazione che si disputerà sulle strade della provincia di Palermo l’undici e dodici aprile prossimi ed è organizzata dal comune di Chiusa Sclafani, con la stretta collaborazione delle amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi e il patrocinio della Città metropolitana di Palermo e dell’Unione dei comuni della valle del Sosio. Quando mancano solo due giorni all’apertura delle iscrizioni, prevista per mercoledì undici marzo, gli organizzatori del Rally Valle del Sosio, lavorano senza sosta per preparare l’edizione numero diciannove della gara che si disputerà, l’undici e dodici aprile prossimi, sulle strade che fanno da proscenio al corso del fiume Sosio. La gara, giunta alla diciannovesima edizione, segnerà l’apertura della Coppa Rally di Nona Zona e il Trofeo Rally di Quarta Zona per auto storiche e classiche. La promozione per il territorio prima di tutto; questo lo slogan di chi muove la macchina organizzatrice. L’evento sportivo è divenuto per i comuni della valle del Sosio un appuntamento irrinunciabile, con i paladini del volante che potranno godere di panorami mozzafiato e dei colori della primavera siciliana. Il Comune di Chiusa Sclafani curerà, in sinergia con le amministrazioni di Prizzi, Giuliana, Bisacquino e Palazzo Adriano, l’organizzazione di quella che ormai è diventata una classica del motorismo siciliano. A patrocinare la kermesse saranno la Città metropolitana di Palermo e l’Unione dei comuni della valle del Sosio. Non poche le novità dell’edizione 2026. Naturalmente le strade tecniche e selettive della valle del fiume Sosio saranno teatro delle sfide col cronometro e attireranno tutti i migliori specialisti della disciplina della Terra di Trinacria e non solo. Il percorso, rispetto al passato, registrerà una novità di rilievo, verrà infatti introdotta quest’anno la prova speciale di Santa Venera della lunghezza di 13,9 chilometri, che verrà ripetuta due volte nella giornata di domenica dodici aprile. Al nuovo tratto cronometrato si aggiungeranno i tre passaggi sulle speciali di Sant’Anna, lunga 5,4 chilometri, che sabato, in versione ridotta, sarà anche percorsa per lo shakedown e San Carlo di 6,48 chilometri. Il percorso cronometrato misurerà circa 63 chilometri. Novità anche per la logistica. Chiusa Sclafani, alla zona artigianale, ospiterà le operazioni di verifica delle vetture e alloggerà parco assistenza, riordini, direzione gara, segreteria e sala stampa. Novità anche per la cerimonia di partenza che vedrà Bisacquino accogliere i paladini del volante nella prima mattinata di domenica dodici aprile. Rispettata invece la tradizionale cornice di piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani per premiare i vincitori dell’edizione del 2026 domenica in serata. Lo scorso anno la manifestazione consacrò Marco Pollara, navigato a bordo di una Skoda Fabia RS da Giuseppe Princiotto. Il pilota di Prizzi pose il suo quinto sigillo sulle strade di casa. Alle spalle dei vincitori, su una vettura gemella, trovarono posto Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa. Il podio fu completato dal “Pinopic” e Giacomo Giannone all’esordio con una Toyota Yaris Gr. Tra le storiche la vittoria arrise alla Porsche 911 Rs del Secondo Raggruppamento, condotta da Giuseppe Termine e Onofrio Musso.