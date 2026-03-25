Arriva in Sicilia la Comunità Energetica WeCER, coinvolti 10 Comuni tra le province di Caltanissetta e Agrigento

Sbarca in Sicilia la Comunità Energetica Rinnovabile WeCER, fondata dall’azienda torinese COESA per unire produttori, consumatori e prosumer di energia da fonti rinnovabili.La comunità, sviluppata dall’ESCo (Energy Service Company) piemontese, è organizzata come un modello “a ombrello” su scala nazionale, che riunisce diverse configurazioni locali di autoconsumo collettivo sotto un’unica gestione.Nel territorio siciliano possono aderire il Comune di Caltanissetta e altri centri della provincia, tra cui Butera, Delia, Mazzarino, Riesi e Sommatino, oltre ai Comuni di Campobello di Licata, Licata, Naro e Ravanusa, in provincia di Agrigento, che condividono la stessa cabina primaria.Il modello WeCER consente di ridurre la complessità amministrativa e i costi di gestione delle comunità energetiche, ottimizzando al tempo stesso l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa. Un approccio che supera i limiti delle configurazioni di piccola scala, offrendo a cittadini e imprese una gestione strutturata e un accesso più semplice all’energia rinnovabile.”Con WeCER mettiamo a disposizione del territorio siciliano un solido modello di condivisione energetica, pensato per offrire alle imprese e alle comunità un accesso semplificato alle rinnovabili e agli incentivi, garantendo allo stesso tempo una gestione trasparente e una maggiore efficienza operativa”, spiega Federico Sandrone, AD e cofondatore di COESA. L’adesione alla comunità energetica rinnovabile non comporta costi per i consumatori, mentre i produttori sostengono l’investimento per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e le spese previste dal GSE. COESA segue tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla gestione amministrativa, facilitando l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa per le comunità energetiche. Chi entra a far parte della comunità non deve cambiare il suo fornitore di energia elettrica. Produttori e consumatori beneficiano inoltre dei meccanismi di valorizzazione dell’energia condivisa, previsti dalla normativa, con un ritorno economico che favorisce il risparmio in bolletta e promuove l’utilizzo di energia rinnovabile. COESA si occupa infine della gestione delle pratiche, inclusa la registrazione del POD sul portale del GSE, semplificando l’accesso alla comunità. Fondata a Torino nel 2012, Coesa è una ESCo (Energy Service Company) che semplifica la transizione ecologica di imprese, pubblica amministrazione e famiglie. L’azienda opera come General Contractor per l’efficientamento energetico, con una gamma di servizi che spaziano dalla consulenza iniziale (audit energetici e pratiche per l’ottenimento di fondi) alla realizzazione e manutenzione a lungo termine degli impianti fotovoltaici. Gli esperti Coesa – oggi una quarantina, con una capillare rete commerciale in tutta Italia – accompagnano energy manager e amministratori anche nell’individuazione di incentivi fiscali, ecobonus, Conto Termico e progetti europei particolarmente vantaggiosi. Se il fotovoltaico industriale e le installazioni su larga scala rappresentano la principale specializzazione di Coesa, l’orizzonte futuro dell’azienda si concentra sull’automazione e su progetti innovativi di riutilizzo e riciclo dei componenti.