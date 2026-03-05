Alla scuola media “Quasimodo” di Gela Polizia Postale e studenti insieme nel convegno “Il valore del rispetto”

I poliziotti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Caltanissetta hanno incontrato 160 alunni della scuola media “Quasimodo” di Gela nel corso di un convegno dal titolo: “Il valore del rispetto”.

L’attività della specialità della Polizia di Stato, sulla prevenzione del ciberbullismo e dell’adescamento online, rientra nell’ambito della campagna educativa finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nel più ampio progetto “Generazioni Connesse”.