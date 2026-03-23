A Sommatino, la Scinnenza tra fede, tradizione e passione

A Sommatino, come ogni anno, torna la Scinnenza, un momento di profonda devozione e di autentica partecipazione comunitaria. L’evento è curato e realizzato dall’Associazione Insieme per un Sogno, insieme al Gruppo Scinnenza, che ogni anno si arricchisce di nuovi membri e di giovani pronti a portare avanti una tradizione che parla di fede, di impegno e di cuore.

La Scinnenza non è solo una manifestazione religiosa: è un’esperienza che unisce generazioni, dove la passione per il territorio e la dedizione alla comunità si fondono in un rito che affascina e commuove. La cura dei dettagli, la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento dei più giovani rendono questa celebrazione unica, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la storia e con le radici della città.

Ogni anno, l’Associazione Insieme per un Sogno dimostra che la tradizione può evolversi, portando nuova energia e nuovi volti senza mai perdere il suo senso più profondo: quello della fede condivisa, della memoria che si trasmette e della passione che si accende nel cuore di chi vi partecipa.

PROGRAMMA SCINNENZA 2026

DOMENICA DELLE PALME – Ore 19:30 | Domus Misericordiae

Entrata in Gerusalemme

Sinedrio • Spartenza • Ultima Cena

Orto degli Ulivi • Cattura

Amor Divino • Giuda e Pietro

Rinnegamento di Pietro • Erode

VENERDÌ SANTO – Ore 11:00 | Piazzale S. Pio

Sfilata dei personaggi della Scinnenza – Ore 12:00 | Comune Vecchio

Flagellazione e Pretorio di Pilato – Corso Umberto I

Le Cadute – Ore 20:30 | Calvario

LA SCINNENZA

Orazioni finali

La Scinnenza di Sommatino non è solo un appuntamento da vivere: è un’emozione da sentire, una storia da custodire e un esempio di come la comunità possa continuare a crescere insieme, con amore e dedizione.