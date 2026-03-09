A Niscemi il vice Questore Minardi e gli agenti della Volante hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Manzoni

NISCEMI. Continuano gli incontri della Polizia di Stato con gli studenti delle scuole medie di Niscemi. Il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Vice Questore Giovanni Minardi, e gli agenti della Squadra Volante la scorsa settimana hanno affrontato diversi temi legati alla legalità con gli studenti dell’istituto Manzoni, rispondendo alle numerose domande rivolte dagli alunni.

Si è trattato di un incontro alquanto costruttivo nel corso del quale Vice questore e agenti hanno avuto modo di apprezzare l’interesse, la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti nelle problematiche proposte all’interno di un incontro che s’è rivelato proficuo anche in termini di ribadire il legame tra Polizia di Stato e futuri cittadini della società.