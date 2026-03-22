“30 libri in 30 giorni”: torna l’iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura

Torna dal 23 marzo al 22 aprile 2026 la nona edizione di “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione organizzata da BCsicilia, in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani, dedicata a riscoprire la bellezza della lettura.Per trenta giorni consecutivi, la rassegna proporrà trenta volumi scelti per offrire un percorso tra esperienze editoriali diverse, con un’attenzione particolare al patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia. L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso per gli amanti dei libri, ma anche per chi desidera avvicinarsi al piacere della lettura in maniera semplice e stimolante.La manifestazione si colloca nei giorni precedenti il 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO. La scelta di questa data non è casuale: il 23 aprile del 1616 persero la vita tre grandi scrittori di fama mondiale, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, figure che hanno segnato profondamente la storia della letteratura.“Il libro resta una finestra aperta sul mondo – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – e continua a essere uno strumento fondamentale per la crescita personale e intellettuale. Leggere permette di viaggiare con la fantasia, di vivere le vite di uomini e donne del passato, e allo stesso tempo favorisce il progresso culturale e sociale di ogni comunità”.Durante i trenta giorni della rassegna, ogni libro sarà presentato con approfondimenti e recensioni che ne evidenziano contenuti e significato culturale. La selezione spazierà tra narrativa, saggistica e opere dedicate al patrimonio storico e artistico, offrendo un panorama completo e stimolante per tutti i lettori.L’iniziativa vuole ricordare anche che la lettura non è soltanto svago, ma uno strumento di conoscenza e formazione. I libri consentono di acquisire informazioni, sviluppare pensiero critico e ampliare la propria visione del mondo. In un periodo in cui la comunicazione è spesso veloce e superficiale, eventi come questo rappresentano un’occasione per riscoprire la profondità e la lentezza della lettura.BCsicilia sottolinea che l’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. “Ogni libro presentato – spiega Lo Cascio – diventa un ponte tra passato e presente, tra storia, arte e cultura contemporanea. È un invito a esplorare, conoscere e riflettere, per arricchire la propria esperienza personale e collettiva”.La varietà delle opere selezionate permette di incontrare gusti diversi, stimolare curiosità e favorire incontri culturali, discussioni e momenti di confronto tra lettori di tutte le età.L’edizione 2026 conferma quindi il valore del libro come protagonista della cultura, non solo come oggetto da leggere, ma come strumento capace di cambiare il modo in cui osserviamo e comprendiamo il mondo. “Ogni libro – conclude Lo Cascio – scandisce i tempi della cultura e resta un formidabile mezzo di informazione, apprendimento e svago”.Con “30 libri in 30 giorni”, BCsicilia rinnova il suo impegno per rendere la lettura un’esperienza viva, collettiva e accessibile a tutti, ricordando che la cultura si costruisce giorno dopo giorno, pagina dopo pagina. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia.