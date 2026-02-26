Salute

Studente aggredito a Gela, Turano: «Episodio gravissimo, vicinanza al ragazzo e alla comunità scolastica»

Redazione

Studente aggredito a Gela, Turano: «Episodio gravissimo, vicinanza al ragazzo e alla comunità scolastica»

Gio, 26/02/2026 - 16:53

Gio, 26/02/2026 - 16:53

«Quanto accaduto nelle scorse ore a Gela è un episodio gravissimo. La sola idea che una persona possa uscire di casa armata è già di per sé sconvolgente; pensare che uno studente possa entrare in una scuola con un martello nello zaino è inaccettabile. A nome della Regione Siciliana esprimo la mia più sentita vicinanza al ragazzo aggredito, al docente intervenuto prontamente in suo soccorso e rivolgo un grande abbraccio a tutta la comunità scolastica dell’istituto Ettore Majorana».

Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, riferendosi all’aggressione a martellate di uno studente di 15 anni avvenuta questa mattina nel comune in provincia di Caltanissetta.

«Da prime ricostruzioni – prosegue l’assessore Turano – emergerebbe un possibile legame con episodi di bullismo. Confidando che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda, ricordo che la Regione è impegnata da tempo nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Negli ultimi due anni sono stati investiti circa 2,3 milioni di euro nel progetto “Uno, nessuno, 100 giga”, realizzato con l’Usr Sicilia e il Telefono Azzurro, che ha coinvolto migliaia di studenti, docenti e genitori con reti di protezione, campagne di sensibilizzazione e supporto alle famiglie. Ai ragazzi che vivono situazioni di disagio rivolgo un appello: non chiudetevi in voi stessi e non rifugiatevi nella violenza, chiedete aiuto. Le istituzioni sono al vostro fianco».

