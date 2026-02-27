Sommatino. Chi ha subito danni a seguito del Ciclone Harry può chiedere i danni: istanze entro il 10 marzo

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto un avviso pubblico per la richiesta contributi per danni da eventi meteo – Gennaio 2026.
A seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, è possibile presentare domanda per l’immediato sostegno alla popolazione previsto dall’O.C.D.P.C. n. 1180/2026.Possono presentare richiesta i nuclei familiari la cui abitazione principale abbia subito danni.
Il Contributo massimo previsto è di 5 mila euro. La scadenza della richiesta è stata fissata per il prossimo 10 marzo 2026. La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Sommatino o tramite PEC. protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it