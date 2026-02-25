Serradifalco. Nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Roccella l’ultimo saluto a padre Angelo Bufalino

SERRADIFALCO. Si sono svolte le esequie di padre Angelo Bufalino, presiedute da S.E. il nostro Vescovo Mario, nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Contrada Roccella, dove fu Parroco e dove volle celebrare il suo 25° anniversario di ordinazione presbiterale.

Mons. Angelo Bufalino è nato a Montedoro, il 09 agosto del 1927; ordinato presbitero a Caltanissetta, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo il 29 giugno del 1951, dal Servo di Dio, il Vescovo Mons. Giovanni Jacono. Fu Parroco dell’Immacolata di Serradifalco e Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in C.da Roccella.

In Cattedrale fu Canonico. Dal Papa San Giovanni Paolo II, fu nominato “Cappellano di Sua Santità”, il 28 giugno del 2001. † Deceduto il 23 febbraio del 2026, le esequie si svolsero, l’indomani, il 24 febbraio, presiedute dal nostro pastore, il Vescovo Mario.