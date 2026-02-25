Serradifalco, costituito il Comitato cittadino per il No al referendum

Costituito il Comitato cittadino per il No al referendum, un percorso condiviso che nasce dalla volontà di diverse realtà politiche, associative e di singoli cittadini del territorio di promuovere una partecipazione consapevole e informata in vista della prossima consultazione referendaria.
Del Comitato fanno parte il Partito Democratico, rappresentato dal segretario cittadino Daniele Territo e dal presidente del circolo Lillo Speziale; i Giovani Democratici rappresentati dalla Segretaria provinciale Federica Giarratano, l’ANPI –Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, rappresentata da Andrea Grottadaurea; l’USEF, rappresentata da Totò Augello; e l’Auser, rappresentata da Totò Pelonero.
A questi si affiancano anche cittadini che hanno scelto di aderire e contribuire attivamente al percorso del Comitato, tra cui Tanino Cino, Fabio Migliore e Lillo Miccichè.
Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere le ragioni del No attraverso momenti pubblici di approfondimento, confronto e informazione, coinvolgendo cittadine e cittadini, realtà sociali, culturali e associative del territorio. Il referendum rappresenta un passaggio importante per il futuro della nostra comunità e del Paese, ed è fondamentale offrire spazi di discussione chiari, pluralisti e basati sui contenuti.
«La nascita di questo Comitato – dichiara Daniele Territo, segretario cittadino del Partito Democratico – è il segno di una volontà condivisa di costruire una campagna seria e rispettosa, fondata sul merito delle questioni. Vogliamo parlare alle persone, spiegare con chiarezza le ragioni del No e ascoltare le loro preoccupazioni e proposte, affinché il voto sia davvero frutto di una scelta consapevole».
Nei prossimi giorni verrà presentato il calendario delle iniziative pubbliche e degli incontri informativi che accompagneranno il percorso verso il voto.
Il Comitato è aperto al contributo di tutte e tutti coloro che intendono confrontarsi, sostenere le ragioni del No e partecipare attivamente a questo percorso democratico. Siamo felici di accogliere nuove adesioni, idee e proposte che possano arricchire il confronto e rafforzare un impegno collettivo fondato sulla partecipazione e sulla condivisione.
Il Comitato cittadino per il No al referendum.
Costituito il Comitato cittadino per il No al referendum, un percorso condiviso che nasce dalla volontà di diverse realtà politiche, associative e di singoli cittadini del territorio di promuovere una partecipazione consapevole e informata in vista della prossima consultazione referendaria.