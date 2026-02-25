Serradifalco, costituito il Comitato cittadino per il No al referendum

Costituito il Comitato cittadino per il No al referendum, un percorso condiviso che nasce dalla volontà di diverse realtà politiche, associative e di singoli cittadini del territorio di promuovere una partecipazione consapevole e informata in vista della prossima consultazione referendaria.

Del Comitato fanno parte il Partito Democratico, rappresentato dal segretario cittadino Daniele Territo e dal presidente del circolo Lillo Speziale; i Giovani Democratici rappresentati dalla Segretaria provinciale Federica Giarratano, l’ANPI –Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, rappresentata da Andrea Grottadaurea; l’USEF, rappresentata da Totò Augello; e l’Auser, rappresentata da Totò Pelonero.

A questi si affiancano anche cittadini che hanno scelto di aderire e contribuire attivamente al percorso del Comitato, tra cui Tanino Cino, Fabio Migliore e Lillo Miccichè.

Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere le ragioni del No attraverso momenti pubblici di approfondimento, confronto e informazione, coinvolgendo cittadine e cittadini, realtà sociali, culturali e associative del territorio. Il referendum rappresenta un passaggio importante per il futuro della nostra comunità e del Paese, ed è fondamentale offrire spazi di discussione chiari, pluralisti e basati sui contenuti.

«La nascita di questo Comitato – dichiara Daniele Territo, segretario cittadino del Partito Democratico – è il segno di una volontà condivisa di costruire una campagna seria e rispettosa, fondata sul merito delle questioni. Vogliamo parlare alle persone, spiegare con chiarezza le ragioni del No e ascoltare le loro preoccupazioni e proposte, affinché il voto sia davvero frutto di una scelta consapevole».

Nei prossimi giorni verrà presentato il calendario delle iniziative pubbliche e degli incontri informativi che accompagneranno il percorso verso il voto.

Il Comitato è aperto al contributo di tutte e tutti coloro che intendono confrontarsi, sostenere le ragioni del No e partecipare attivamente a questo percorso democratico. Siamo felici di accogliere nuove adesioni, idee e proposte che possano arricchire il confronto e rafforzare un impegno collettivo fondato sulla partecipazione e sulla condivisione.

Il Comitato cittadino per il No al referendum.