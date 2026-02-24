Santa Caterina. La sala consiliare e del presidente del Consiglio cambiano look

SANTA CATERINA. Nuovo look per l’aula consiliare nella quale si svolgono i lavori del consiglio comunale. La sede della massima assise civica e la stessa stanza del presidente del consiglio sono state oggetto di interventi che ne hanno migliorato l’aspetto e la funzionalità.

Il sindaco Giuseppe Ippolito, nel dare la notizia, ha detto che sono stati acquistati nuovi arredi per l’ufficio del presidente del consiglio e tende nuove per l’aula consiliare. Inoltre il primo cittadino ha anche annunciato che, a giorni, sarà installato nella sala consiliare un nuovo impianto hardware per consentire la trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale.

<L’obiettivo – ha concluso il sindaco Giuseppe Ippolito – è rendere il Palazzo comunale e la sala consiliare ambienti sempre più moderni, funzionali e aperti a quelle che sono le istanze stesse dei cittadini>.