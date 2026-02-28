Salute

Sanremo 2026, oggi la finale – Diretta

AdnKronos

Sanremo 2026, oggi la finale – Diretta

Sab, 28/02/2026 - 09:37

Condividi su:

(Adnkronos) – È arrivato il giorno della finale del
festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l'ultima condotta da Carlo Conti. Dopo la serata cover che ha visto il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony, si riparte con la gara e con i singoli che saranno nuovamente cantati dai 30 artisti. Tutte le news sulla finalissima di Sanremo. Nella serata cover, dietro il due vincente Ditonellapiaga-TonyPitony, si sono piazzati al secondo posto in classifica Sayf con Alex Britti e Mario Biondi e al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta