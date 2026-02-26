Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata: duetto con Alicia Keys

(Adnkronos) –

Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', con cui nel 1986 trionfò tra i Campioni. L'artista sarà l'ospite speciale di questa sera, giovedì 26 febbraio, e si esibirà con la star internazionale Alicia Keys per un duetto annunciato come "anteprima mondiale" dal direttore artistico Carlo Conti. Con oltre 55 milioni di dischi venduti nel mondo, Ramazzotti è considerato uno degli artisti italiani di maggiore successo internazionale. Nato a Roma il 28 ottobre 1963, cresciuto nel quartiere di Cinecittà, Eros Ramazzotti muove i primi passi tra calcio e musica. Si iscrive a ragioneria ma dopo tre anni lascia gli studi per inseguire il suo grande sogno: la musica. Dopo un primo tentativo al Festival di Castrocaro nel 1981, la svolta arriva nel 1984: vince la sezione Nuove Proposte di Sanremo con 'Terra promessa'. L'anno successivo gareggia tra i Big con 'Una storia importante', brano che diventa un successo discografico. L’anno seguente trionfa con 'Adesso tu' e vince anche il Festivalbar. Gli anni Novanta segnano il successo internazionale. Si esibisce al Radio City Music Hall registrando il tutto esaurito. Nel 1997 esce la raccolta 'Eros', con duetti insieme a Andrea Bocelli e Tina Turner. Il successo lo porta a collaborare anche con artisti importanti, come Cher e Ricky Martin. Il suo ultimo progetto discografico è 'Una storia importante' che riprende il titolo del brano del 1985 e rappresenta un viaggio tra 15 inediti e alcune delle sue hit più amate, riarrangiate insieme a grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra questi Ultimo in 'Un’emozione per sempre', Jovanotti in 'La mia strada', Max Pezzali in 'Come nei film', Giorgia in 'Quanto amore sei', Elisa in 'Buona stella', oltre a Carín León, Kany García e Lali. E non nasconde un sogno: duettare con Lady Gaga, artista che ha definito "straordinaria". Sul piano privato, la sua storia più nota è quella con Michelle Hunziker, da cui è nata nel 1996 la figlia Aurora. Successivamente ha avuto altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. Oggi dovrebbe essere single. Alicia Keys ha reinterpretato un duetto con Eros Ramazzotti con il brano ‘L’Aurora’, una delle canzoni più celebri del repertorio dell’artista. La nuova versione, pubblicata a novembre e contenuta nell’ultimo disco di Ramazzotti, ‘Una Storia Importante’, unisce le voci dei due cantanti e dona al brano una storia totalmente nuova. L’esibizione al Festival di Sanremo rappresenta inoltre un ritorno alle origini per Keys, l'artista affonda le sue radici proprio in Italia, per i nonni siciliani. Alicia Keys, 17 volte vincitrice dei GRAMMY Awards, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica, televisiva e teatrale di Broadway.

