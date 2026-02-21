Roma, incidente tra auto e mezzo Ama: morta una donna

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi, sabato 21 febbraio, a Roma. Una donna ha perso la vita in uno scontro tra la sua auto e un mezzo Ama, intorno alle 14, in via Prenestina all'altezza di via Baselice. Il conducente del mezzo Ama è stato trasportato all'ospedale Pertini e non è in gravi condizioni. Ricoverato, invece, al Policlinico Tor Vergata, il quarantenne alla guida dell'auto, dove viaggiava la vittima sul lato passeggero. La strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via Cannaroli e via Baselice per permettere i rilievi che permetteranno di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

