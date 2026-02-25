Salute

Roma, 85enne ferisce la nuora a colpi di ascia in strada: la donna è grave

(Adnkronos) – Un 85enne ha colpito con un’ascia in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. E' accaduto in strada nel quartiere Gianicolense a Roma. Un carabiniere libero dal servizio che si trovava sulla via è subito intervenuto bloccando e disarmando l’anziano e scongiurando così ulteriori fendenti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo, in codice rosso. 
