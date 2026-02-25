Salute

Rogoredo, gip Milano: resta in carcere Cinturrino per omicidio volontario

AdnKronos

Mer, 25/02/2026 - 10:40

(Adnkronos) – Resta in carcere l'assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Il gip di Milano Domenico Santoro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere.  
banner italpress istituzionale banner italpress tv

